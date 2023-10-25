Лазаренко Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.1998
Дочь: Щеглова (Лазаренко) Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Лазаренко (Комарова) Оксана Валерьевна
Рождение ребёнка
25.06.2008
Сын: Лазаренко Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Лазаренко (Комарова) Оксана Валерьевна