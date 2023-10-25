Лазаренко Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазаренко Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазаренко (Комарова) Оксана Валерьевна

Рождение ребёнка
09.01.1998

Дочь: Щеглова (Лазаренко) Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Лазаренко (Комарова) Оксана Валерьевна

Рождение ребёнка
25.06.2008

Сын: Лазаренко Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Лазаренко (Комарова) Оксана Валерьевна

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