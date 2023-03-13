Седова Федосья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Седовъ Потапъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Седовъ Антипъ
Отец ребёнка: Седовъ Потапъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Седовъ Потапъ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Афимья
Отец ребёнка: Седовъ Потапъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Седовъ Потапъ