Седова Федосья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСедова Федосья Павлова

Седова Федосья Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Седовъ Потапъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Седовъ Антипъ

Отец ребёнка: Седовъ Потапъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Седовъ Потапъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Афимья

Отец ребёнка: Седовъ Потапъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седовъ Потапъ