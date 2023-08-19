Нечаев Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения24.10.1870
Дата смерти1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
12.11.1870
Бракосочетание
26.04.1898
Жена: Нечаева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Нечаев Модест Александрович
Мать ребёнка: Нечаева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Акерман Тамара Александровна
Мать ребёнка: Нечаева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
05.09.1910
Сын: Нечаев Игорь Александрович
Мать ребёнка: Нечаева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
13.12.1911
Дочь: Ирина Александровна
Мать ребёнка: Нечаева Ольга Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1948
Семипалатинск, Казахстан СССР