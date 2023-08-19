Нечаев Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНечаев Александр Петрович

Нечаев Александр Петрович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

24.10.1870

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
12.11.1870
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
26.04.1898

Жена: Нечаева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Нечаев Модест Александрович

Мать ребёнка: Нечаева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Акерман Тамара Александровна

Мать ребёнка: Нечаева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
05.09.1910

Сын: Нечаев Игорь Александрович

Мать ребёнка: Нечаева Ольга Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.12.1911

Дочь: Ирина Александровна

Мать ребёнка: Нечаева Ольга Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1948
Семипалатинск, Казахстан СССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close