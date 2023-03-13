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Бойко (Антипина) Надежда
Бойко (Антипина) Надежда
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1919
Пол
Женский
Отец
Антипинъ Кузьма
1870 г.р.
Мать
Антипина (Десяткова) Анастасія
1893 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец:
Антипинъ Кузьма
Мать:
Антипина Анастасія
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