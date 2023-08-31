Сенчик Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенчик Екатерина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1034

Дочь: Сенчик Мария Аврамовна

Отец ребёнка: Сенчик Аврам Петрович

Рождение ребёнка
27.09.1934

Дочь: Яблоновская Мария Аврамовна

Отец ребёнка: Сенчик Аврам Петрович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Сенчик Павел Аврамович

Отец ребёнка: Сенчик Аврам Петрович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Сенчик Александр Аврамович

Отец ребёнка: Сенчик Аврам Петрович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Сенчик Елена Аврамовна

Отец ребёнка: Сенчик Аврам Петрович

Рождение ребёнка
14.07.1943

Сын: Сенчик Петр Аврамович

Отец ребёнка: Сенчик Аврам Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сенчик Аврам Петрович

Смерть
1946
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