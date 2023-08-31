Сенчик Екатерина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1034
Дочь: Сенчик Мария Аврамовна
Отец ребёнка: Сенчик Аврам Петрович
Рождение ребёнка
27.09.1934
Дочь: Яблоновская Мария Аврамовна
Отец ребёнка: Сенчик Аврам Петрович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Сенчик Аврам Петрович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Сенчик Александр Аврамович
Отец ребёнка: Сенчик Аврам Петрович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Сенчик Елена Аврамовна
Отец ребёнка: Сенчик Аврам Петрович
Рождение ребёнка
14.07.1943
Отец ребёнка: Сенчик Аврам Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1946