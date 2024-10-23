Тарабрин Лукьян Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти04.04.1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарабрина Федосья Лукьинична
Мать ребёнка: Белых Акилина Афонасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белых Акилина Афонасьева
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Тарабрина Варвара Лукьинична
Мать ребёнка: Белых Акилина Афонасьева
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Белых Акилина Афонасьева
Рождение ребёнка
1774
Сын: Тарабрин Федор Лукьянович
Мать ребёнка: Белых Акилина Афонасьева
Смерть
04.04.1808