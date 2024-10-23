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Тарабрин Лукьян Григорьевич

Место рождения

Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

04.04.1808

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Тарабрин Григорий Антифеевич

Мать: Кузнецова Степанида Кондратьева

Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарабрина Федосья Лукьинична

Мать ребёнка: Белых Акилина Афонасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белых Акилина Афонасьева

Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Тарабрина Варвара Лукьинична

Мать ребёнка: Белых Акилина Афонасьева

Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Тарабрин Иван Лукьянович

Мать ребёнка: Белых Акилина Афонасьева

Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Тарабрин Федор Лукьянович

Мать ребёнка: Белых Акилина Афонасьева

Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
04.04.1808

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