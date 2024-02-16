Василий Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1786 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Алексей Тимофеев

Мать: Пелагея

Смерть
Неизвестно
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