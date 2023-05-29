Кириллова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиДо 1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Гущин Корней (Корнилий) Григорьевич
Отец ребёнка: Гущин Григорий Никитович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Гущин Григорий Никитович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Гущин Григорий Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1859