Кириллова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

До 1859

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Гущин Корней (Корнилий) Григорьевич

Отец ребёнка: Гущин Григорий Никитович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Гущин Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Гущин Григорий Никитович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Гущин Самсон Григорьевич

Отец ребёнка: Гущин Григорий Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гущин Григорий Никитович

Смерть
До 1859