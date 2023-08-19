Кулемина (Нестерова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулемина (Нестерова) Анна Александровна

Место рождения

Арбузовка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

25.02.1947

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Арбузовка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.01.1928

Сын: Кулемин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Кулемин Николай Федорович

Малые Озерки, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.11.1935

Сын: Кулемин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Кулемин Николай Федорович

Малые Озерки, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Кулемин Константин Николаевич

Отец ребёнка: Кулемин Николай Федорович

Малые Озерки, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.02.1938

Сын: Кулемин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кулемин Николай Федорович

Малые Озерки, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.01.1940

Сын: Кулемин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Кулемин Николай Федорович

Малые Озерки, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
02.11.1944

Дочь: Яницкая Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Кулемин Николай Федорович

Малые Озерки, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
25.02.1947
Малые Озерки, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область