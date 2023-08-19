Кулемина (Нестерова) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти25.02.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1928
Сын: Кулемин Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Кулемин Николай Федорович
Рождение ребёнка
12.11.1935
Сын: Кулемин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Кулемин Николай Федорович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Кулемин Константин Николаевич
Отец ребёнка: Кулемин Николай Федорович
Рождение ребёнка
25.02.1938
Сын: Кулемин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кулемин Николай Федорович
Рождение ребёнка
24.01.1940
Сын: Кулемин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Кулемин Николай Федорович
Рождение ребёнка
02.11.1944
Дочь: Яницкая Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Кулемин Николай Федорович
Смерть
25.02.1947