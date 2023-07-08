Ложкин Никифор Федулович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Ложкин Федул
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1817
Сын: Ложкин Григорий Никифорович
Мать ребёнка: Ложкина Ефимия Александровна
Рождение ребёнка
02.11.1819
Дочь: Параскева Никифоровна
Мать ребёнка: Ложкина Ефимия Александровна
Рождение ребёнка
19.05.1821
Дочь: Ложкина Феодосия Никифоровна
Мать ребёнка: Ложкина Ефимия Александровна
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Ложкина Гликерия Никифоровна
Мать ребёнка: Ложкина Ефимия Александровна
Рождение ребёнка
01.09.1823
Дочь: Ложкина Наталия Никифоровна
Мать ребёнка: Ложкина Ефимия Александровна
Рождение ребёнка
1825 или 1827
Мать ребёнка: Ложкина Ефимия Александровна
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Ложкин Филипп Никифорович
Мать ребёнка: Ложкина Ефимия Александровна
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Ложкин Степан Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Подзорова Акилина Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно