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Ложкин Никифор Федулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Ложкин Федул

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1817

Сын: Ложкин Григорий Никифорович

Мать ребёнка: Ложкина Ефимия Александровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.11.1819

Дочь: Параскева Никифоровна

Мать ребёнка: Ложкина Ефимия Александровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.05.1821

Дочь: Ложкина Феодосия Никифоровна

Мать ребёнка: Ложкина Ефимия Александровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Ложкина Гликерия Никифоровна

Мать ребёнка: Ложкина Ефимия Александровна

Рождение ребёнка
01.09.1823

Дочь: Ложкина Наталия Никифоровна

Мать ребёнка: Ложкина Ефимия Александровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825 или 1827

Сын: Ложкин Иван Никифорович

Мать ребёнка: Ложкина Ефимия Александровна

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Ложкин Филипп Никифорович

Мать ребёнка: Ложкина Ефимия Александровна

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Ложкин Степан Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Подзорова Акилина Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ложкина Ефимия Александровна

Смерть
Неизвестно