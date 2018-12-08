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Атаманенко Алиса Дмитриева
Атаманенко Алиса Дмитриева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.12.2018
Пол
Женский
Отец
Егоров Дмитрий Александрович
1985 г.р.
Мать
Атаманенко Мария Георгиевна
1994 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.2018
Отец:
Егоров Дмитрий Александрович
Мать:
Атаманенко Мария Георгиевна
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