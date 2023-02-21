Сазия (Сарвия)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1890
Дочь: Хамиданиса Бикчентаевна
Отец ребёнка: Бикчентай Ахтямов
Рождение ребёнка
23.02.1894
Отец ребёнка: Бикчентай Ахтямов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бикчентай Ахтямов
Место жительства
Неизвестно