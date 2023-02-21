Сазия (Сарвия) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазия (Сарвия)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1890

Дочь: Хамиданиса Бикчентаевна

Отец ребёнка: Бикчентай Ахтямов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.02.1894

Сын: Калимулла Бикчентаевич

Отец ребёнка: Бикчентай Ахтямов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бикчентай Ахтямов

Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)