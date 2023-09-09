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Казанник Мария Созонтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1763 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Казанник Мария Павловна

Отец ребёнка: Казанник Павел Никифорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.05.1794 ст.

Сын: Казанник Прокопий Павлович

Отец ребёнка: Казанник Павел Никифорович

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанник Павел Никифорович

Смерть
Неизвестно
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