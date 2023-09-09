Казанник Мария Созонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Казанник Мария Павловна
Отец ребёнка: Казанник Павел Никифорович
Рождение ребёнка
03.05.1794 ст.
Сын: Казанник Прокопий Павлович
Отец ребёнка: Казанник Павел Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно