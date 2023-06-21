Иванов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

KF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Иванов Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
1889

Сын: Иванов Николай

Мать ребёнка: Иванова Татьяна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Иванов Михаил

Мать ребёнка: Иванова Татьяна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Иванов Василий

Мать ребёнка: Иванова Татьяна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Гуськова Александра

Мать ребёнка: Иванова Татьяна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Иванов Андрей

Мать ребёнка: Иванова Татьяна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Иванова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Борис

Мать ребёнка: Иванова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лиза

Мать ребёнка: Иванова Татьяна

Смерть
Неизвестно