Иванов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Иванов Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
1889
Сын: Иванов Николай
Мать ребёнка: Иванова Татьяна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Иванов Михаил
Мать ребёнка: Иванова Татьяна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Иванов Василий
Мать ребёнка: Иванова Татьяна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Гуськова Александра
Мать ребёнка: Иванова Татьяна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Иванов Андрей
Мать ребёнка: Иванова Татьяна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: Иванова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Борис
Мать ребёнка: Иванова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лиза
Мать ребёнка: Иванова Татьяна
Смерть
Неизвестно