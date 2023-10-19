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Кашинцов Николай Андреевич

Место рождения

Владимирская Губерния Российская Империя

Дата рождения

23.03.1799

Дата смерти

10.01.1870

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Владимирская Губерния Российская Империя
Бракосочетание
21.04.1819

Жена: Кашинцова Евдокия Владимировна

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Штакельберг Мария Николаевна

Мать ребёнка: Кашинцова Евдокия Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
чиновник
Смерть
10.01.1870
Владимирская Губерния Российская Империя
Владимирская Губерния
Похороны
Неизвестно
Село Юрчаково
Село Юрчаково
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