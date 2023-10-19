Кашинцов Николай Андреевич
Место рожденияВладимирская Губерния Российская Империя
Дата рождения23.03.1799
Дата смерти10.01.1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.04.1819
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Штакельберг Мария Николаевна
Мать ребёнка: Кашинцова Евдокия Владимировна
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
чиновник
Смерть
10.01.1870
Владимирская Губерния Российская Империя
Владимирская Губерния
Похороны
Неизвестно
Село Юрчаково
Село Юрчаково