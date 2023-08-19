Киржаков Иван Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Киржаков Андрей Иванович
Мать: Мавра Антоновна
Бракосочетание
До 1816
Жена: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: Салмонида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Киржаков Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Салмонида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Киржаков Дмитрий
Мать ребёнка: Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Киржаков Иван
Мать ребёнка: Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1841
Мать ребёнка: Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Киржакова Евдокия
Мать ребёнка: Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Иоанн Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салмонида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Алексеевна
Смерть
Неизвестно