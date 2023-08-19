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Киржаков Иван Андреевич

Место рождения

Елизарово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Около 1770 г.р.

Жена

Около 1796 г.р.
Около 1802 г.р.
1802 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Киржаков Андрей Иванович

Мать: Мавра Антоновна

Елизарово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
До 1816

Жена: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Киржаков Никита Иванович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Елизарово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Киржаков Кирилл Иванович

Мать ребёнка: Салмонида Ивановна

Елизарово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Киржаков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Салмонида Ивановна

Елизарово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Киржаков Дмитрий

Мать ребёнка: Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Киржаков Иван

Мать ребёнка: Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Киржаков Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Алексеевна

Елизарово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Киржакова Евдокия

Мать ребёнка: Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Иоанн Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салмонида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Елизарово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва