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Hopfauf Johann

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Отец

1812 г.р.

Мать

1814 г.р.

Дети

Не указаны

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ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Hopfauf Franz Georg

Мать: Elisabeth

Смерть
1840