Есипова Ксения Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти1824
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение: запись о рождении №9, метрическая книга за 1818 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
1824
Умерла от кори Смерть: запись о смерти №5, метрическая книга за 1824 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния