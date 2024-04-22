Есипова Ксения Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есипова Ксения Кузьминична

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1818

Дата смерти

1824

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Есипов Кузьма Ефимович

Мать: Есипова Евдокия Илларионовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №9, метрическая книга за 1818 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
1824
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Умерла от кори Смерть: запись о смерти №5, метрическая книга за 1824 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
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