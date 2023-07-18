Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Канашев Яков Васильевич
Канашев Яков Васильевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Канашев Василий Михайлович
1893 г.р.
Мать
Канашева Марья
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Канашев Василий Михайлович
Мать:
Канашева Марья
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь