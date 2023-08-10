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Кучер Сергей Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Кучер Спиридон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1900

Дочь: Васса Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харитина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно