Грейг Самуил Карлович
Место рожденияИнверкитинг, Шотландия, Великобритания
Дата рождения30.11.1736
Дата смерти15.10.1788
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Инверкитинг, Шотландия, Великобритания
Имя при рождении: Сэмюэль Грейг, англ. Samuel Greig
Место жительства
Около 1746
Инверкитинг, Шотландия, Великобритания
Его отец был капитаном торгового судна; сам Грейг тоже стал моряком и ходил матросом в плавания на судах своего отца.
Военная служба
1750
Великобритания
Перешёл на Королевский военно-морской флот Великобритании, служил сначала волонтёром.
Военная служба
1758
Великобритания
Получил звание помощника капитана; в ранний период службы проявил рвение к службе и неукоснительное исполнение порученных обязанностей. Во время Семилетней войны участвовал в нескольких морских сражен... Показать все
Военная служба
1761
Великобритания
Получил временное повышение до лейтенанта флота, однако Королевский флот утвердил его в этом звании лишь через несколько лет. Принимал участие в осаде Гаваны (1762).
Военная служба
1763
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Когда российское правительство обратилось к правительству Великобритании с просьбой направить нескольких британских морских боевых офицеров в Россию для помощи в модернизации российского флота, Грейг ... Показать все
Военная служба
1764
Род войск: Балтийский военно-морской флот Воинское звание: капитан 1 ранга После поступления на русскую службу он хорошо себя зарекомендовал. В первый период службы в России Грейг командовал нескольки... Показать все
Военная служба
1770
Род войск: Российский Императорский Флот Воинское звание: адмирал Через два года после начала Русско-турецкой войны 1768—1774 годов, поставлен во главе нескольких отрядов кораблей, находившихся в сост... Показать все
Военная служба
1772
Род войск: Российский Императорский Флот Воинское звание: адмирал Руководил морской атакой на Чесменскую крепость.
Военная служба
1774
Род войск: Российский Императорский Флот Воинское звание: адмирал Возглавлял эскадру, отправленную в Средиземное море из Кронштадта.
Военная служба
?.01.1775
Род войск: Российский Императорский Флот Воинское звание: адмирал Привёз в Кронштадт похищенную Алексеем Орловым княжну Тараканову.
Бракосочетание
?.02.1775
Рождение ребёнка
06.09.1775
Мать ребёнка: Грейг Сарра Александровна
При крещении Алексея императрица и граф Алексей Орлов-Чесменский были его крестными родителями. В уважение заслуг отца и с верой, что сын продолжит его дело, Екатерина II пожаловала младенца чином мич... Показать все
Военная служба
1775
Воинское звание: адмирал Получил должность губернатора (главнокомандующего командора) Кронштадтского порта. Провёл масштабную реконструкцию порта, в том числе строительство новых доков, расширение пор... Показать все
Военная служба
1777
Воинское звание: адмирал Возглавил флотскую дивизию. Некоторые линкоры в России были заложены по его непосредственной инициативе.
Военная служба
1782
Воинское звание: адмирал Избран членом Королевского общества.
Военная служба
1785
Воинское звание: адмирал По его инициативе совет Адмиралтейства был переведён из Санкт-Петербурга в Кронштадт.
Военная служба
17.07.1788
Род войск: Балтийский военно-морской флот Воинское звание: адмирал Командовал Балтийским флотом в русско-шведской войне, одержал победу в Гогландском сражении. За Гогландское сражение адмирал был удос... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Офицер Российского императорского флота.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.10.1788
Таллин, Эстонская ССР
Через несколько дней после одержанной над противником победы он заболел лихорадкой (на флоте в то время свирепствовала эпидемия брюшного тифа), из-за которой был отправлен в Ревель для лечения, но ско... Показать все