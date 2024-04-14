Дмитрий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Фекла Сильвестрова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Иустиния Дмитриевна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно