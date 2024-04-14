Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Степное Анненково, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1784 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Фекла Сильвестрова

Степное Анненково, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Иустиния Дмитриевна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Степное Анненково, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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