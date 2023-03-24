Määttänen Juho Kustaanpoika
Место рожденияOskola, ОПРЕДЕЛИТЬ
Дата рождения16.03.1788
Дата смерти01.06.1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Oskola, ОПРЕДЕЛИТЬ
Крещение
18.05.1788
Рождение ребёнка
30.04.1815
Сын: Määttänen Juho Juhonpoika
Мать ребёнка: Rautiainen Eeva Pekantytär
Öllölä, Joensuu, Kovero, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
16.01.1816
Сын: Määttänen Pekka Juhonpoika
Мать ребёнка: Rautiainen Eeva Pekantytär
Öllölä, Joensuu, Kovero, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
17.12.1820
Дочь: Määttänen Leena Juhontytär
Мать ребёнка: Rautiainen Eeva Pekantytär
Рождение ребёнка
10.06.1822
Сын: Määttänen Simo Juhonpoika
Мать ребёнка: Rautiainen Eeva Pekantytär
Öllölä, Joensuu, Kovero, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
10.06.1830
Дочь: Eeva
Мать ребёнка: Rautiainen Eeva Pekantytär
Öllölä, Joensuu, Kovero, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
01.06.1852
Öllölä, Joensuu, Kovero, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Похороны
12.06.1852