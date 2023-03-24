Määttänen Juho Kustaanpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Määttänen Juho Kustaanpoika

Место рождения

Oskola, ОПРЕДЕЛИТЬ

Дата рождения

16.03.1788

Дата смерти

01.06.1852

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Oskola, ОПРЕДЕЛИТЬ
Крещение
18.05.1788
Рождение ребёнка
30.04.1815

Сын: Määttänen Juho Juhonpoika

Мать ребёнка: Rautiainen Eeva Pekantytär

Öllölä, Joensuu, Kovero, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
16.01.1816

Сын: Määttänen Pekka Juhonpoika

Мать ребёнка: Rautiainen Eeva Pekantytär

Öllölä, Joensuu, Kovero, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
17.12.1820

Дочь: Määttänen Leena Juhontytär

Мать ребёнка: Rautiainen Eeva Pekantytär

Рождение ребёнка
10.06.1822

Сын: Määttänen Simo Juhonpoika

Мать ребёнка: Rautiainen Eeva Pekantytär

Öllölä, Joensuu, Kovero, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
10.06.1830

Дочь: Eeva

Мать ребёнка: Rautiainen Eeva Pekantytär

Öllölä, Joensuu, Kovero, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
01.06.1852
Öllölä, Joensuu, Kovero, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Похороны
12.06.1852