Кочкина (Костина) Евдокия Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочкина (Костина) Евдокия Нестеровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костин Нестор Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1891

Дочь: Кочкина София Федоровна

Отец ребёнка: Кочкин Федор Кириллович

Рождение ребёнка
11.03.1895

Дочь: Федосимова Дария Федоровна

Отец ребёнка: Кочкин Федор Кириллович

Рождение ребёнка
26.01.1897

Дочь: Пушкарева Анна Федоровна

Отец ребёнка: Кочкин Федор Кириллович

Рождение ребёнка
30.03.1899

Сын: Кочкин Алексей Федорович

Отец ребёнка: Кочкин Федор Кириллович

Рождение ребёнка
19.01.1904

Сын: Кочкин Иван Федоровч

Отец ребёнка: Кочкин Федор Кириллович

Рождение ребёнка
18.03.1907

Сын: Кочкин Василий Федорович

Отец ребёнка: Кочкин Федор Кириллович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Кочкин Николай Федорович

Отец ребёнка: Кочкин Федор Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочкин Федор Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочкин Афанасий Федорович

Отец ребёнка: Кочкин Федор Кириллович

Смерть
Неизвестно
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