Кочкина (Костина) Евдокия Нестеровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Костин Нестор Афанасьевич
Рождение ребёнка
15.09.1891
Дочь: Кочкина София Федоровна
Отец ребёнка: Кочкин Федор Кириллович
Рождение ребёнка
11.03.1895
Дочь: Федосимова Дария Федоровна
Отец ребёнка: Кочкин Федор Кириллович
Рождение ребёнка
26.01.1897
Дочь: Пушкарева Анна Федоровна
Отец ребёнка: Кочкин Федор Кириллович
Рождение ребёнка
30.03.1899
Отец ребёнка: Кочкин Федор Кириллович
Рождение ребёнка
19.01.1904
Сын: Кочкин Иван Федоровч
Отец ребёнка: Кочкин Федор Кириллович
Рождение ребёнка
18.03.1907
Отец ребёнка: Кочкин Федор Кириллович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Кочкин Федор Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочкин Афанасий Федорович
Отец ребёнка: Кочкин Федор Кириллович
Смерть
Неизвестно