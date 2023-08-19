Зиганьшина Гайникамал Зиганьшиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиганьшина Гайникамал Зиганьшиновна

Место рождения

Абзаево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около ?.06.1910

Дата смерти

16.11.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.06.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Абзаево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1933

Дочь: Сорокина Луара Камаловна

Отец ребёнка: Мухаметзянов Камал Салахович

Фершампенуаз, Нагайбакский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметзянов Камал Салахович

Смерть
16.11.1962
Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
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