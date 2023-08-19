Зиганьшина Гайникамал Зиганьшиновна
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.06.1910
Дата смерти16.11.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.06.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1933
Дочь: Сорокина Луара Камаловна
Отец ребёнка: Мухаметзянов Камал Салахович
Фершампенуаз, Нагайбакский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.11.1962
Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область