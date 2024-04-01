Кулебакина Возм. Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулебакина Возм. Марфа Иванова

Кулебакина Возм. Марфа Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Кулебакин Дмитрий Крестьянин Д. Зарослой Петров

Отец ребёнка: Кулебакин Петр Крестьянин Д. Зарослой Устинов?

Зарослое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Ударцова Анна Петрова

Отец ребёнка: Кулебакин Петр Крестьянин Д. Зарослой Устинов?

Рождение ребёнка
1820

Сын: Кулебакин Павел Крест. Д. Зарослой Петров

Отец ребёнка: Кулебакин Петр Крестьянин Д. Зарослой Устинов?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулебакин Петр Крестьянин Д. Зарослой Устинов?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close