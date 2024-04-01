Кулебакина Возм. Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Кулебакин Дмитрий Крестьянин Д. Зарослой Петров
Отец ребёнка: Кулебакин Петр Крестьянин Д. Зарослой Устинов?
Зарослое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Ударцова Анна Петрова
Отец ребёнка: Кулебакин Петр Крестьянин Д. Зарослой Устинов?
Рождение ребёнка
1820
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно