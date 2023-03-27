Вашаева Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вашаева Александровна

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Место рождения

г.Заречный Пензенкой обл.

Дата рождения

11.05.1960

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

Мать

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1960

Отец: Вашаев Андреевич

Мать: Вашаева Андреевна

г.Заречный Пензенкой обл.
Рождение ребёнка
02.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Заречный Пензенской обл
Смерть
2020
г. Заречный
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с. Бессоновка
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