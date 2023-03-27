Вашаева Александровна
Место рожденияг.Заречный Пензенкой обл.
Дата рождения11.05.1960
Дата смерти2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1960
Отец: Вашаев Андреевич
Мать: Вашаева Андреевна
г.Заречный Пензенкой обл.
Рождение ребёнка
02.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Заречный Пензенской обл
Смерть
2020
г. Заречный
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с. Бессоновка