Воинова Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Воинова Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Воинов Матвей Петрович
Рождение ребёнка
02.11.1823
Отец ребёнка: Воинов Матвей Петрович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Воинов Матвей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Воинов Тит Матвеевич
Отец ребёнка: Воинов Матвей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Воинов Матвей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно