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Воинова Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Воинова Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Воинов Матвей Петрович

Рождение ребёнка
02.11.1823

Сын: Воинов Кузьма Матвеевич

Отец ребёнка: Воинов Матвей Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Воинов Герасим Матвеевич

Отец ребёнка: Воинов Матвей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Воинов Тит Матвеевич

Отец ребёнка: Воинов Матвей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Воинов Филипп Матвеевич

Отец ребёнка: Воинов Матвей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воинов Матвей Петрович

Смерть
Неизвестно
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