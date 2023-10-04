Грищук Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грищук Анисья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

1948 г.р.
1952 г.р.
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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1948

Сын: Грищук Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Грищук Дмитрий Никитич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.08.1952

Сын: Грищук Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Грищук Дмитрий Никитич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грищук Дмитрий Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грищук Дмитрий Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грищук Дмитрий Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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