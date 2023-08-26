Бахлина Мария Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахлина Мария Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахлин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахлин Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахлин Григорий Иванович

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