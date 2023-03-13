Исакова Ольга Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова Ольга Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.03.1910

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Епифанова Меланья

Отец ребёнка: Исаковъ Петръ

Рождение ребёнка
01.01.1902

Дочь: Меланья

Отец ребёнка: Исаковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1902

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Исаковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.07.1904

Сын: Епифановъ Макаръ

Отец ребёнка: Исаковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1909

Сын: Исаковъ Федоръ

Отец ребёнка: Исаковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаковъ Петръ

Смерть
13.03.1910
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ простуды
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