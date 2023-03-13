Исакова Ольга Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.03.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Епифанова Меланья
Отец ребёнка: Исаковъ Петръ
Рождение ребёнка
01.01.1902
Дочь: Меланья
Отец ребёнка: Исаковъ Петръ
Рождение ребёнка
06.12.1902
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Исаковъ Петръ
Рождение ребёнка
23.07.1904
Сын: Епифановъ Макаръ
Отец ребёнка: Исаковъ Петръ
Рождение ребёнка
04.03.1909
Сын: Исаковъ Федоръ
Отец ребёнка: Исаковъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаковъ Петръ
Смерть
13.03.1910
Причина смерти: Отъ простуды