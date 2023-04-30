Маньшина (Евстигнеева) Валентина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маньшина (Евстигнеева) Валентина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1931

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1931

Отец: Евстигнеев Яков

Мать: Евстигнеева Анастасия Филипповна

Место жительства
До 1941
Кургеницы, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.12.1956

Сын: Маньшин Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Маньшин Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
05.04.1960

Дочь: Сергеева Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Маньшин Анатолий Васильевич

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
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