Маньшина (Евстигнеева) Валентина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1931
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1931
Отец: Евстигнеев Яков
Место жительства
До 1941
Кургеницы, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.12.1956
Сын: Маньшин Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Маньшин Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
05.04.1960
Дочь: Сергеева Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Маньшин Анатолий Васильевич
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия