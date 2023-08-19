Мухамметсадык Хисматуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамметсадык Хисматуллович

Место рождения

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1820

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Хисматулла Нигматуллович

Мать: не указана

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Мастура Мухамметсадыковна

Мать ребёнка: Мафтуха Габидулловна

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Сын: Мухамметзариф Мухамметсадыкович

Мать ребёнка: Мафтуха Габидулловна

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Сын: Мухамметшакир Мухамметсадыкович

Мать ребёнка: Мафтуха Габидулловна

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
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