Мухамметсадык Хисматуллович
Место рождения
Дата рождения1820
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Хисматулла Нигматуллович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Мастура Мухамметсадыковна
Мать ребёнка: Мафтуха Габидулловна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Мухамметзариф Мухамметсадыкович
Мать ребёнка: Мафтуха Габидулловна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Мухамметшакир Мухамметсадыкович
Мать ребёнка: Мафтуха Габидулловна
Работа или профессия
Неизвестно