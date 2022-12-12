Мафтуха Габидулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Мастура Мухамметсадыковна
Отец ребёнка: Мухамметсадык Хисматуллович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Мухамметзариф Мухамметсадыкович
Отец ребёнка: Мухамметсадык Хисматуллович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Мухамметшакир Мухамметсадыкович
Отец ребёнка: Мухамметсадык Хисматуллович
Работа или профессия
Неизвестно