Мафтуха Габидулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мафтуха Габидулловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Мастура Мухамметсадыковна

Отец ребёнка: Мухамметсадык Хисматуллович

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Сын: Мухамметзариф Мухамметсадыкович

Отец ребёнка: Мухамметсадык Хисматуллович

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Сын: Мухамметшакир Мухамметсадыкович

Отец ребёнка: Мухамметсадык Хисматуллович

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
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