Чернинова Нина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1928
Дата смерти01.11.2006
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1928
Отец: Чернинов Жагар
Рождение ребёнка
19.04.1949
Дочь: Дабанова Галина Сорендоржиевна
Отец ребёнка: Немаев Цырендоржи
Рождение ребёнка
21.09.1953
Сын: Немаев Анатолий Сорендоржиевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Немаев Цырендоржи
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Доржиев Баясхалан
Смерть
01.11.2006