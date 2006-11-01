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Чернинова Нина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1928

Дата смерти

01.11.2006

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1928

Отец: Чернинов Жагар

Мать: Санжимитупова Лубсанханда

Рождение ребёнка
19.04.1949

Дочь: Дабанова Галина Сорендоржиевна

Отец ребёнка: Немаев Цырендоржи

Рождение ребёнка
21.09.1953

Сын: Немаев Анатолий Сорендоржиевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немаев Цырендоржи

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доржиев Баясхалан

Смерть
01.11.2006
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