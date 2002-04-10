Добеш (Добеш) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.11.1928
Дата смерти10.04.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1928
Отец: Добыш Иван Михайлович
Рождение ребёнка
10.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киричинский Богдан Иванович
Бракосочетание
07.02.1953
Рождение ребёнка
25.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киричинский Богдан Иванович
Рождение ребёнка
1957
Сын: Киричинский Иван Богданович
Отец ребёнка: Киричинский Богдан Иванович
Рождение ребёнка
21.08.1961
Сын: Киричинский Ярослав Богданович
Отец ребёнка: Киричинский Богдан Иванович
Реабилитация осужденного
12.04.1995
Реабилитирована 12.04.1995г. Управлением Внутренних Дел Львовской обл. Украины | Реабилитирована 12.04.1995г. Управлением Внутренних Дел Львовской обл. Украины
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.04.2002
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: рак крови
Похороны
13.04.2002