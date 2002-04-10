Добеш (Добеш) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добеш (Добеш) Мария Ивановна

Место рождения

Великая Сушица, Львівська область

Дата рождения

30.11.1928

Дата смерти

10.04.2002

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1957 г.р.
1961 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1928

Отец: Добыш Иван Михайлович

Мать: Добыш Катерина Теодоровна

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
10.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киричинский Богдан Иванович

Дружный, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
07.02.1953

Муж: Киричинский Богдан Иванович

Дружный, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киричинский Богдан Иванович

Дружный, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1957

Сын: Киричинский Иван Богданович

Отец ребёнка: Киричинский Богдан Иванович

Дружный, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.08.1961

Сын: Киричинский Ярослав Богданович

Отец ребёнка: Киричинский Богдан Иванович

Дружный, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Реабилитация осужденного
12.04.1995
Реабилитирована 12.04.1995г. Управлением Внутренних Дел Львовской обл. Украины | Реабилитирована 12.04.1995г. Управлением Внутренних Дел Львовской обл. Украины
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.04.2002
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: рак крови
Похороны
13.04.2002
Дружный, Варненский муниципальный район, Челябинская область
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