Баулина -- Акулина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Баулина Дарья Александровна
Отец ребёнка: Баулин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
03.04.1911
Сын: Баулин Григорий Александрович
Отец ребёнка: Баулин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
01.02.1913
Сын: Баулин Петр Александрович
Отец ребёнка: Баулин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Баулина Евросинья Александровна
Отец ребёнка: Баулин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
15.03.1918
Дочь: Баулина Мария Александровна
Отец ребёнка: Баулин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
24.10.1919
Дочь: Баулина Зиновья Александровна
Отец ребёнка: Баулин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
23.06.1922
Дочь: Баулина Феодосия Александровна
Отец ребёнка: Баулин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
23.06.1922
Сын: Баулин Иван Александрович
Отец ребёнка: Баулин Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно