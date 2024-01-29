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Баулина -- Акулина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баулин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Баулина Дарья Александровна

Отец ребёнка: Баулин Александр Васильевич

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.04.1911

Сын: Баулин Григорий Александрович

Отец ребёнка: Баулин Александр Васильевич

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.02.1913

Сын: Баулин Петр Александрович

Отец ребёнка: Баулин Александр Васильевич

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Баулина Евросинья Александровна

Отец ребёнка: Баулин Александр Васильевич

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.03.1918

Дочь: Баулина Мария Александровна

Отец ребёнка: Баулин Александр Васильевич

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.10.1919

Дочь: Баулина Зиновья Александровна

Отец ребёнка: Баулин Александр Васильевич

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.06.1922

Дочь: Баулина Феодосия Александровна

Отец ребёнка: Баулин Александр Васильевич

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.06.1922

Сын: Баулин Иван Александрович

Отец ребёнка: Баулин Александр Васильевич

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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