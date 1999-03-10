Фёдоров ПЁТР ЕВГЕНЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдоров ПЁТР ЕВГЕНЬЕВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1959

Дата смерти

10.03.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1959

Отец: Фёдоров ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1982

Сын: Фёдоров ПЁТР ПЕТРОВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1988

Дочь: МАРИЯ ПЕТРОВНА

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1988

Сын: Фёдоров АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1994

Дочь: ЕЛЕНА ПЕТРОВНА

Мать ребёнка: не указана

Смерть
10.03.1999
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