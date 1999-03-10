Фёдоров ПЁТР ЕВГЕНЬЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1959
Дата смерти10.03.1999
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1959
Отец: Фёдоров ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1982
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1988
Дочь: МАРИЯ ПЕТРОВНА
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1988
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1994
Дочь: ЕЛЕНА ПЕТРОВНА
Мать ребёнка: не указана
Смерть
10.03.1999