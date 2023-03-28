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Лукашин Олег Игоревич
Лукашин Олег Игоревич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.09.1989
Пол
Мужской
Отец
Лукашин Игорь Анатольевич
1969 г.р.
Мать
Почесуева Елена Александровна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1989
Отец:
Лукашин Игорь Анатольевич
Мать:
Почесуева Елена Александровна
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