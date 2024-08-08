Осипова (Мартынова) Анастасия Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1854 ст.
Дата смерти02.09.1909 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1887
Сын: Осипов Василий Платонович
Отец ребёнка: Осипов Платон Владимирович
Рождение ребёнка
26.05.1894 ст.
Сын: Осипов Афанасий Платонович
Отец ребёнка: Осипов Платон Владимирович
Смерть
02.09.1909 ст.