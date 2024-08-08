Осипова (Мартынова) Анастасия Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Мартынова) Анастасия Леонтьевна

Место рождения

Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1854 ст.

Дата смерти

02.09.1909 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Место
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Рождение
1854 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.03.1887

Сын: Осипов Василий Платонович

Отец ребёнка: Осипов Платон Владимирович

Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.05.1894 ст.

Сын: Осипов Афанасий Платонович

Отец ребёнка: Осипов Платон Владимирович

Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
02.09.1909 ст.
Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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