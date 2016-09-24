Grinbergs Laimonis Elmars
Место рожденияLatvia
Дата рождения06.11.1924
Дата смерти24.09.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Latvia
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Grinbergs Ilona
Мать ребёнка: Grinbergs Zeltīte
Canada
Рождение ребёнка
13.10.1960
Сын: Grinbergs Peteris
Мать ребёнка: Grinbergs Zeltīte
Canada
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Grinbergs Zeltīte
Смерть
24.09.2016
Canada