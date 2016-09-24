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Grinbergs Laimonis Elmars

Место рождения

Latvia

Дата рождения

06.11.1924

Дата смерти

24.09.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Latvia
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Grinbergs Ilona

Мать ребёнка: Grinbergs Zeltīte

Canada
Рождение ребёнка
13.10.1960

Сын: Grinbergs Peteris

Мать ребёнка: Grinbergs Zeltīte

Canada
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Grinbergs Zeltīte

Смерть
24.09.2016
Canada
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