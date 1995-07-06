Игнатенко Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1910
Дата смерти06.07.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1910
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1948
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Игнатенко Алексанра
Работа или профессия
Неизвестно
летчик-испытатель
Смерть
06.07.1995