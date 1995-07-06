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Игнатенко Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1910

Дата смерти

06.07.1995

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1910

Отец: Игнатенко Федор Давыдович

Мать: Игнатенко Мария Христофоровна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игнатенко Алексанра

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игнатенко Алексанра

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игнатенко Алексанра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатенко Алексанра

Работа или профессия
Неизвестно
летчик-испытатель
Смерть
06.07.1995
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