Пугина Дарья Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пугин Тихон Егорович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Пугин Тихон Егорович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Пугина) Настасья Тихонова
Отец ребёнка: Пугин Тихон Егорович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Пугина) Марья Тихонова
Отец ребёнка: Пугин Тихон Егорович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Пугин Иван Тихонов
Отец ребёнка: Пугин Тихон Егорович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Пугин Филипп Тихонов
Отец ребёнка: Пугин Тихон Егорович
Рождение ребёнка
03.01.1861
Дочь: (Пугина) Василиса Тихонова
Отец ребёнка: Пугин Тихон Егорович
Рождение ребёнка
28.10.1862
Дочь: (Пугина) Матрона Тихонова
Отец ребёнка: Пугин Тихон Егорович
Смерть
Неизвестно