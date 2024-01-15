Пугина Дарья Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугина Дарья Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугин Тихон Егорович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Пугин Дмитрий Тихонов

Отец ребёнка: Пугин Тихон Егорович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Пугина) Настасья Тихонова

Отец ребёнка: Пугин Тихон Егорович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Пугина) Марья Тихонова

Отец ребёнка: Пугин Тихон Егорович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Пугин Иван Тихонов

Отец ребёнка: Пугин Тихон Егорович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Пугин Филипп Тихонов

Отец ребёнка: Пугин Тихон Егорович

Рождение ребёнка
03.01.1861

Дочь: (Пугина) Василиса Тихонова

Отец ребёнка: Пугин Тихон Егорович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.10.1862

Дочь: (Пугина) Матрона Тихонова

Отец ребёнка: Пугин Тихон Егорович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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