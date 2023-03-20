Масленкова Наталья Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Масленков Евдоким Васильевич
Отец ребёнка: Масленков Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Масленков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Масленков Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Масленкова Маланья Васильевна
Отец ребёнка: Масленков Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Масленкова Марья Васильевна
Отец ребёнка: Масленков Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно