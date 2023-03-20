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Масленкова Наталья Анисимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Масленков Евдоким Васильевич

Отец ребёнка: Масленков Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Масленков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Масленков Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Масленкова Маланья Васильевна

Отец ребёнка: Масленков Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Масленкова Марья Васильевна

Отец ребёнка: Масленков Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масленков Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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