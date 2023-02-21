Бляхман (Эпштейн) София (Сара) Шлемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБляхман (Эпштейн) София (Сара) Шлемовна

Бляхман (Эпштейн) София (Сара) Шлемовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Blachman Наум Хацкелевич

Рождение ребёнка
01.01.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Blachman Наум Хацкелевич

Рождение ребёнка
01.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Blachman Наум Хацкелевич

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close