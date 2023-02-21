Бляхман (Эпштейн) София (Сара) Шлемовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1924
Рождение ребёнка
01.01.1929
Рождение ребёнка
01.01.1938
Работа или профессия
Неизвестно