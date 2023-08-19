Иван Феофилактович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Феофилактович

Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Феофилакт Степанович

Мать: не указана

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
08.08.1753

Жена: Евдокия Ивановна

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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