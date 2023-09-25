Мочалова (Докалова) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1985
Сын: Мочалов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Мочалов Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
25.02.1998
Сын: Мочалов Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Мочалов Дмитрий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Место жительства
Неизвестно
Россия