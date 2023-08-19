Янатьева (Хайдаханова) Любовь Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янатьева (Хайдаханова) Любовь Саввична

Место рождения

Великая Новосёлка

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.05.1887

Муж: Янатьев Борис Ильич

ГАДО , ф - 422-2-6. Георгиевская церковь. м/к-1887г.лист-1755,зап-21.
Рождение ребёнка
1888

Сын: Янатьев Федор Борисович

Отец ребёнка: Янатьев Борис Ильич

Рождение ребёнка
24.07.1893

Сын: Янатьев Илья Борисович

Отец ребёнка: Янатьев Борис Ильич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Янатьев Петр Борисович

Отец ребёнка: Янатьев Борис Ильич

Рождение ребёнка
21.02.1899

Дочь: Тахтарова Мария Борисовна

Отец ребёнка: Янатьев Борис Ильич

Рождение ребёнка
04.06.1901

Сын: Янатьев Митрофан Борисович

Отец ребёнка: Янатьев Борис Ильич

Смерть
Неизвестно
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