Янатьева (Хайдаханова) Любовь Саввична
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.05.1887
Муж: Янатьев Борис Ильич
ГАДО , ф - 422-2-6. Георгиевская церковь. м/к-1887г.лист-1755,зап-21.
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Янатьев Борис Ильич
Рождение ребёнка
24.07.1893
Отец ребёнка: Янатьев Борис Ильич
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Янатьев Борис Ильич
Рождение ребёнка
21.02.1899
Дочь: Тахтарова Мария Борисовна
Отец ребёнка: Янатьев Борис Ильич
Рождение ребёнка
04.06.1901
Сын: Янатьев Митрофан Борисович
Отец ребёнка: Янатьев Борис Ильич
Смерть
Неизвестно