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Кулинченко Пётр Егорович

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Место рождения

Волчанское

Дата рождения

14.07.1919

Дата смерти

06.01.1992

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1919

Отец: Кулинченко Егор Савельевич

Мать: Кулинченко Агафья Алексеевна

Волчанское
Военная награда
28.06.1942
Медаль за отвагу
Военная награда
21.02.1945
Орден отечественной войны 2 степени
Рождение ребёнка
06.11.1946

Дочь: Рубцова Галина Петровна

Мать ребёнка: Кулинченко Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
16.01.1953

Сын: Кулинченко Иван Петрович

Мать ребёнка: Кулинченко Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
16.11.1957

Дочь: Багринцева Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Кулинченко Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулинченко Пелагея Ивановна

Смерть
06.01.1992
Волчанское
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