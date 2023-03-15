Кулинченко Пётр Егорович
Место рожденияВолчанское
Дата рождения14.07.1919
Дата смерти06.01.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1919
Волчанское
Военная награда
28.06.1942
Медаль за отвагу
Военная награда
21.02.1945
Орден отечественной войны 2 степени
Рождение ребёнка
06.11.1946
Дочь: Рубцова Галина Петровна
Мать ребёнка: Кулинченко Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
16.01.1953
Мать ребёнка: Кулинченко Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
16.11.1957
Дочь: Багринцева Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Кулинченко Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.1992
Волчанское