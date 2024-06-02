Мартинюкене Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартинюкене Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартинюкас Михаил Олегович

Отец ребёнка: Владасович Олег Мартинюкас

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владасович Олег Мартинюкас

Рождение ребёнка
08.11.2002

Дочь: Мартинюкене Виолетта Олеговна

Отец ребёнка: Владасович Олег Мартинюкас

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